Manna: “Conte? La sua storia parla per lui. È un elemento fondamentale in questo percorso”

Nel corso del suo intervento a margine del Trofeo Maestrelli, il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha così parlato di Antonio Conte: “Siamo partiti da un campionato scorso che è stato un po’ complicato. Le scelte sono state fatte in funzione di una ripartenza e ricostruzione. Il mister è stato un elemento fondamentale in questo percorso. Ha avuto un impatto decisivo nel lavoro quotidiano. La sua storia parla per lui. Quindi, è un percorso che stiamo facendo insieme, e dobbiamo esserne contenti. Voglio ringraziare il presidente De Laurentiis e il dottor Chiavelli che ci hanno permesso di arrivare fin qui, sperando di poter continuare a crescere”.

