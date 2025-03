Manna: “Conte ha due anni di contratto, speriamo di continuare senza problemi”

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato a Dazn pochi minuti prima della sfida con il Milan. “Le voci su Conte? Il mister ha ancora due anni di contratto, abbiamo iniziato un percorso e ogni discorso oggi è superfluo. L’anno scorso ha sposato questo progetto, speriamo di poter continuare senza problemi. Inter in fuga? È una squadra forte, ma noi dobbiamo essere concentrati solo su questa partita. Il rientro di Neres? Per noi è un valore aggiunto, speriamo che sia al cento per cento e che possa darci una mano”.

