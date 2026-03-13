Manna: “Conte è un’ancora di salvezza. Il rinnovo di McTominay? Vediamo cosa succederà nei prossimi mesi”

13/03/2026 | 13:59:51

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

“Avere Antonio Conte? E’ determinante, un’ancora di salvezza. Quest’anno in circostanze diverse non saremmo qua a parlare di un Napoli che lotta per la Champions. Può passare in sordina l’annata difficile, ma è stata valorizzata dal lavoro della squadra. Se pensiamo a scalare posizioni? Quando abbiamo avuto tutti i calciatori a disposizione siamo sempre stati primi o secondi, questo dà fiducia. Sarebbe interessante vedere un campionato competitivo per quelle competizioni. Noi in questo momento pensiamo a consolidare la nostra posizione, non a quelle davanti. Vogliamo fare punti per mantenere il margine con quelle che ci stanno dietro. E’ necessario averlo. Il rinnovo di McTominay? Scott è un giocatore importante che ha detto di vedersi a Napoli per molto tempo. Abbiamo due anni di contratto, siamo entrambi felici, non vogliamo che diventi un tormentone in futuro. Vediamo cosa succederà nei prossimi mesi, ma non ha espresso voglia di andare via e noi siamo contenti”.

Foto: X Juventus