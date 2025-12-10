Manna, conferme su Mainoo: “Faremo le nostre valutazioni”

10/12/2025 | 20:53:37

Il ds del Napoli Giovanni Manna ha parlato anche di Mainoo nel prepartita. Come vi stiamo anticipando da diverse settimane il centrocampista è un obiettivo del Napoli: “E’ un calciatore che è accostato a Napoli da agosto, anche per età, prospettiva, opportunità. Ma la squadra sta facendo bene, si è consolidata. Abbiamo assenze importanti, ma prima o poi torneranno i nostri ragazzi, forti e determinati. Dobbiamo fare le giuste valutazioni, vediamo strada facendo come proseguirà”.

Foto: Twitter Juventus