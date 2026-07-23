Manna conferma: “Zeballos mi piace, se ci saranno le condizioni chiuderemo l’affare”

23/07/2026 | 16:18:07

Manna ha fatto il punto sui possibili movimenti in entrata del Napoli, confermando una trattativa che vi abbiamo raccontato: “Zeballos mi piace, come tanti altri che abbiamo trattato negli ultimi mesi” ha dichiarato Manna. “Ci interessa, se ci saranno le condizioni porteremo a termine l’operazione. De Bruyne? Non deve prendere nessuna decisione. Finché non si è fatto male l’anno scorso è stato utile alla causa. Adesso è un calciatore del Napoli. Non ha ancora parlato con Allegri, lo aspettiamo in ritiro. Per noi è stato un investimento importante. Ha reso di meno rispetto alle sue potenzialità, ma comunque fa parte del progetto”.

Fonte: Instagram Zeballos