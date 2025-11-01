Manna conferma: “Anguissa? Abbiamo un’opzione per il rinnovo”

01/11/2025 | 17:48:10

Manna ha parlato a Dazn prima di Napoli-Como: “Non penso che il Como venga qui ad aspettare il Napoli, è una squadra che prova sempre a fare partita e costruire. E’ una squadra forte e ben allenata, molto ostica se è in giornata, sarà una partita complicata. Dovremo essere bravi e attenti. Anguissa? Le sensazioni del ragazzo sono quelle che mette in campo, sta bene e sta esprimendo un grande calcio: è un giocatore centrale per noi, un leader silenzioso. Abbiamo un’opzione unilaterale per il rinnovo, ma non c’è fretta, sono cose da discutere con gli agenti” ha detto confermando la nostra indiscrezione del 23 agosto.

