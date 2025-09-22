Manna: “Concentrati per il Pisa. Lucca? Deve avere pazienza, il suo momento arriverà”

22/09/2025 | 20:26:38

Giovanni Manna ds del Napoli, ha parlato a Sky prima della gara contro il Pisa.

Queste le sue parole: “Avevamo l’aspettativa di confrontarci con una delle squadre più forti al mondo. C’era un po’ di rammarico per com’è finita, ma al fischio finale la testa era già a stasera. Abbiamo affrontato una grande squadra, hanno fatto due gol veramente forti. Ora McTominay e De Bruyne sono nel gruppo: il primo è entrato subito nel gruppo, il secondo è un grande campione, spero conquisti i gradi che ha preso il primo sul campo”.

Lucca in panchina? “Lui è stato acquistato per lavorare insieme a Lukaku, per crescere. Lo scorso anno ha fatto 14 gol con l’Udinese: passare dalla squadra bianconera a questa squadra non è semplice. Noi confidiamo nelle sue qualità, ha le caratteristiche che cercavamo: ora, con Hojlund, lui deve essere tranquillo, bisogna dare tempo e seguire le richieste del gruppo. Noi non abbiamo ansia e siamo positivi, così come deve essere lui”.

Foto: sito Napoli