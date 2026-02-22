Manna: “Ci hanno annullato un gol imbarazzante. Ci stiamo giocando la Champions, è tutto assurdo”

22/02/2026 | 17:25:07

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match con l’Atalanta. Queste le sue parole:

“Ci hanno annullato un gol imbarazzante. Perché non hanno riguardato le immagini? Ci stiamo giocando la Champions, saremmo andati 2-0. Questo non è calcio. Lo hanno richiamato per toglierci un rigore, sul gol Chiffi ha visto una cosa che ha visto solo lui. Non c’è assolutamente nulla, Hien si lascia andare. Andiamo avanti 2-0, poi magari ne prendiamo 4, ma è tutto assurdo”.

Foto: X Juventus