Manna: “Allegri non è in discussione, ma è normale che De Laurentiis avesse bisogno di rassicurazioni”
20/10/2026 | 20:47:09
Le parole di Giovanni Manna a Sky Sport sul futuro di Allegri: “Non è in discussione, bisogna analizzare ogni partita. Dobbiamo alzare il livello di attenzione, dobbiamo uscire da questa situazione dando continuità. C’è un dialogo costante e quotidiano. Se si perdono due partite di fila, è normale che il presidente voglia essere tranquillizzato. Bisogna stare zitti e lavorare, dobbiamo fare una partita importante. Abbiamo bisogno di uscire da questa situazione”.
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