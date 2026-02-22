Manna: “Abbiamo giocato bene e segnato due gol all’Atalanta, quello che è successo oggi è veramente sconcertante”

22/02/2026 | 17:43:02

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro l’Atalanta. Queste le sue parole:

“Se è giusto dire sia colpa degli arbitri? Noi a Bergamo abbiamo giocato bene e segnato due goal all’Atalanta. Quello che è successo oggi è qualcosa di veramente sconcertante che solo gli arbitri hanno visto. Che cosa non ha funzionato al VAR? Non ho risposte a questo: noi non ci siamo mai lamentati, siamo sempre stati corretti. E’ una stagione difficile, e uscire da qua senza punti per errori di altri vuol dire che è una situazione preoccupante. Se è giusto pensare male? Sbagliare può capitare, ma se abbiamo il VAR che può aiutare l’arbitro allora cambia tutto. Dalla tribuna pensavamo che la palla fosse uscita: non capisco perché il VAR non abbia controllato. Noi non siamo gli unici, ma da sopra bisogna fare dei ragionamenti”.

Foto: X Juventus