Manita Roma (Cristante-Mora-Malen-Ndicka-Ghilardi), 2-5 a Udine. E Runjaic sempre più nei guai

31/10/2026 | 19:54:17

La Roma conquista una vittoria spettacolare sul campo dell’Udinese, imponendosi per 2-5 al termine di una partita ricca di gol ed emozioni. I giallorossi indirizzano la gara già nel primo tempo, andando a segno con Cristante, Mora, Malen e Ndicka e costruendo un vantaggio importante. Nella ripresa l’Udinese prova a riaprire la sfida: prima Zaniolo, poi Palma trovano la via della rete e riportano i friulani in partita. La squadra giallorossa, però, non perde lucidità e continua a gestire il risultato. Al 91′ arriva il sigillo definitivo di Ghilardi, che firma il quinto gol e mette fine alle speranze dei padroni di casa, la posizione di Runajic è sempre più critica: 5 punti in 10 partite e una crisi senza fine. Una prestazione offensiva di grande efficacia per la Roma, capace di colpire più volte nel primo tempo e di resistere al tentativo di rimonta dell’Udinese nella seconda frazione. L’Udinese è attesa da una partita molto delicata a Venezia venerdì, le riflessioni saranno profonde e continueranno. Un eventuale candidato in una lista ristretta è Paolo Zanetti che, ospite di Sportitalia pochi giorni fa, aveva dato apertura nel caso di una chiamata friulana. Possono esserci altre soluzioni, prima l’Udinese dovrà decidere nelle prossime ore se aspettare l’ultima partita alla vigilia di una nuova sosta. Ma la caduta libera è evidente…

Foto: x Roma