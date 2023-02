Manita Real a Liverpool (5-2): va sotto di due gol, poi si scatenano Vinicius e Benzema

Incredivile gara ad Anfield, nel remake dell’ultima finale di Champions. Il Liverpool avanti 2-0 dopo i primi 15 minuti, perde 5-2 con il Real Madrid, in quella che è la peggiore sconfitta interna dei Reds nella storia della Champions.

Primo tempo incredibille, caratterizzato anche dalle papere dei portieri. Liverpool avanti dopo 4′ con Darwin Nunez, un gol strepitoso. Al 14′ prima papera di serata, con Courtois, che stoppa la palla ma se la dimentica lì, e Salah insacca la rete del 2-0.

Real tramortito ma i blancos non muoiono mai. Sale in cattedra la star, Vinicius jr. Il brasiliano prima dimezza lo svantaggio al 21′, con un grande destro a giro. Poi anche lui pareggia al 36′ con una papera clamorosa di Alisson, che gli rinvia addosso e il rimpallo finisce in rete.

E’ 2-2 ad Anfield tra Liverpool e Real Madrid a fine primo tempo.

Nella riprsa, solo una squadra in campo. Il Real trova il gol del sorpasso al 47′ con Militao. Poi una doppietta di Benzema, rende devastante lo score per il Liverpool, per un 5-2 finale.

Anfield ammutolito, il Real vede la qualificazione ai quarti.

Foto: Instagram personale