Manita Inter all’Arechi: Perisic, Dumfries, Sanchez, Lautaro e Gagliardini. Buio profondo Salernitana

All’Arechi la Salernitana ospita l’Inter per il secondo anticipo della 18a giornata di Serie A 2021-22.

La sblocca presto la squadra di Inzaghi con Ivan Perisic, il croato salta più in alto di tutti sul corner battuto da Calhanoglu.

L’ex nerazzurro Obi mette paura all’Inter e trova solo un grande intervento di Handanovic sul suo tentativo.

Poi, in contropiede, arriva il raddoppio firmato Dumfries: l’olandese lascia andare una botta centrale che si stampa sulla traversa e supera per qualche istante la linea di porta, è 2-0 Inter a fine primo tempo.

Nella ripresa continua il dominio dei nerazzurri: Sanchez cala il tris al minuto 52, il cileno batte Fiorillo dopo l’imbucata di Calhanoglu. Poi entra Lautaro Martinez, il “Toro” vuole iscriversi all’appello dei marcatori e ci riesce, andando in gol per la quinta partita consecutiva: dopo un tunnel di Gagliardini – e un rimpallo – la palla arriva al centravanti argentino che da ottima posizione non sbaglia. 4-0, poker servito. Nel finale arriva anche la manita con Gagliardini. 5-0 pesante incassato dalla Salernitana davanti al suo pubblico.

Foto: Twitter Inter