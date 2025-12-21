Manita Fiorentina sull’Udinese (5-1) e doppio Kean per la prima vittoria in campionato

21/12/2025 | 20:00:01

Prima vittoria in campionato di una Fiorentina scatenata. Al Franchi, l’Udinese in dieci per tutta la partita dopo il rosso a Okoye, passeggia 5-1 e manda segnali di salvezza. Decidono i gol di Mandragora, Gudmundsson, Ndour e la doppietta di Kean, ai friulani non basta Solet. La Fiorentina si scuote al Franchi e ritrova gol ed entusiasmo, 3-0 all’Udinese dopo i primi 45′. L’espulsione di Okoye condiziona la partita, la squadra di Vanoli sfrutta la superiorità numerica e trova il vantaggio con Mandragora. L’Udinese prova a scuotersi con un paio di folate di Zaniolo, ma un gran gol di Gudmundsson vale il raddoppio. Al 49′ segna anche Ndour a coronamento di un grande primo tempo dei toscani. Nella ripresa arriva il gol del 4-0 con Kean, poi una super rete di Solet accorcia le distanze. Lo stesso difensore spalanca la strada qualche minuto più tardi alla doppietta di Kean. Finisce 5-1.

foto x lega serie a