Manita del Belgio contro la Nuova Zelanda e primo posto nel girone. L’Egitto pareggia con l’Iran

Si è concluso nella tarda notte il girone G del Mondiale. A conquistare il primo posto è stato il Belgio, grazie alla netta vittoria per 5-1 sulla Nuova Zelanda. A sbloccare il match è stato Leandro Trossard al 28′, autore anche della rete del raddoppio al 50′. A segno per i belgi anche Kevin De Bruyne al 66′, Romelu Lukaku all’86’ e Alexis Saelemaekers al 90+4′. L’unico gol della Nuova Zelanda è stato realizzato da Elijah Just all’84’.

A conquistare la seconda posizione del girone, a pari punti con il Belgio, è stato l’Egitto, che ha pareggiato 1-1 contro l’Iran. Gli egiziani sono passati in vantaggio dopo appena 5 minuti grazie a Mahmoud Saber, ma al 14′ è arrivato il pareggio iraniano firmato da Ramin Rezaeian.

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