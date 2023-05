Manita Bologna con Arnautovic, Ferguson, Posch, Orsolini e Sansone (5-1). La Cremonese vede la B

La Cremonese crolla in casa contro il Bologna e dopo una sola stagione in Serie A le sue speranze salvezza sono legate ad una sola opportunità. In una partita a senso unico a favore della squadra di Thiago Motta, gli ospiti premono subito sull’acceleratore e sbloccano la sfida al 14′ con Arnautovic che insacca di testa anticipando Vazquez. Al 27′ Ferguson raddoppia su calcio d’angolo, prima trova la respinta di Meitè poi in seconda battuta buca Carnesecchi. Prima dell’intervallo arriva anche il tris firmato da Posch che su cross di Orsolini approfitta di un’uscita a vuoto del portiere di casa e insacca a porta vuota. Nella ripresa il Bologna cala il ritmo ma trova lo stesso la quarta rete con Orsolini che in contropiede col mancino insacca senza difficoltà. Al 73′ lo stesso Orsolini compie una sciocchezza abbattendo Vazquez prendendosi la seconda ammonizione e lasciando i suoi in dieci. Nel finale Sansone tre minuti dopo il suo ingresso in campo al posto di Arnautovic (uscito dolorante) serve la manita su suggerimento di Barrow. Al 91′ Ciofani segna per i suoi il gol della bandiera su assist di Lochoshvili.

In attesa delle altre partite la Cremonese rimane a quota 24 a meno sei dalla coppia formata da Spezia e Verona che si contendono l’ultimo posto utile per salvarsi, i lombardi non sono ancora matematicamente in Serie B grazie ad una possibilità abbastanza remota che vede la vittoria degli uomini di Ballardini nelle ultime due giornate e le contemporanee sconfitte di Spezia e Verona nel turno di questa settimana e nei successivi due. Avendo così le tre squadre a trenta punti la classifica avulsa premierebbe la Cremonese grazie agli scontri diretti. Il Bologna invece sale al nono posto a quota 50.

