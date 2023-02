Mangiarano come Mirabelli: riparte dalla Serie C

Giuseppe Mangiarano come Massimiliano Mirabelli: questa volta non nello stesso club, nel ricordo dei tempi che furono, ma entrambi dalla Serie C. Mentre Mirabelli è stato scelto dal Padova, con risultati fin qui non da tramandare, il suo ex compagno di viaggio sarà l’Amministratore Delegato della Lucchese fresca di svolta societaria, con il Gruppo Bulgarella al comando. Mangiarano ricomincia da Lucca, nel suo passato addirittura Inter e Milan con un altro ruolo, indimenticabile (in negativo) la sua brevissima esperienza da direttore generale della Reggina.

Foto: Reggina