Mangia torna in Italia: i tre motivi che hanno convinto l’Altamura

08/07/2025 | 20:45:59

Devis Mangia torna ad allenare in Italia. Una scommessa di alto profilo, quella del Team Altamura, voluta dal nuovo direttore sportivo Matteo Lauriola, ovviamente con l’avallo della proprietà. Se Mangia riuscisse a riportare in campo la sua idea di calcio e si adatta in fretta alla C, potrebbe essere un colpo da promozione. Ma serviranno pazienza e una società solida alle spalle. Ci sono tre aspetti da tenere in considerazione.

Grande esperienza: ha allenato la Nazionale U21 (arrivando in finale europea) e squadre di Serie A e B. Questo è un profilo fuori categoria per la Serie C.

Mentalità moderna: noto per un gioco propositivo, basato sul possesso palla e sul pressing organizzato.

Valorizzazione giovani: perfetto per un progetto tecnico che voglia crescere nel tempo, anche grazie a giovani talenti.

Foto: zimbio