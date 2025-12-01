Mangala: “Ritorno in campo emozionante. Sono stato fuori dieci mesi, ho avuto tanti dubbi”

01/12/2025 | 14:00:23

Orel Mangala torna a essere un punto di riferimento nel centrocampo del Lione dopo il grave infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi negli ultimi mesi. Le sue parole sul ritorno in campo ai canali ufficiali del club: “È stato molto emozionante. Sono stato fuori per dieci mesi, aspettando pazientemente. Ora sono tornato: la squadra mi ha accolto calorosamente, e così anche i tifosi. È una sensazione fantastica. Durante quei dieci mesi, ci sono stati momenti di dubbio, ma ho avuto un ottimo sistema di supporto: la società, i miei compagni di squadra, lo staff… Oggi è una ricompensa, e sono davvero felice. Ho lavorato duramente fisicamente durante quel periodo, costruendo una solida base. È fantastico tornare sui campi di Ligue 1. Si avvicina un mese importante

Foto: Instagram Mangala

