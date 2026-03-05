Manfredi (sindaco Napoli): “La riqualificazione del Maradona si farà. Con o senza Euro 2032”

05/03/2026 | 21:31:58

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della riqualificazione dello stadio Maradona. Il primo cittadino ha ribadito la volontà dell’amministrazione di intervenire sull’impianto, sottolineando come il restyling non sia legato esclusivamente alla candidatura dell’Italia per Euro 2032.

Queste le sue parole: “Lo stadio Maradona è un patrimonio della città e dobbiamo salvaguardarlo e valorizzarlo. Indipendentemente dagli Europei abbiamo preso un impegno e lo manterremo”.

Foto: sito Napoli