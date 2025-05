Manfredi: “Sampdoria con qualità superiori a quanto mostrato. Trascinati verso il collasso economico”

31/05/2025 | 09:42:55

Intervistato da La Gazzetta dello sport, il presidente della Sampdoria Manfredi si è espresso sul complicato momento dei blucerchiati: “Continuo a esserne convinto: questa rosa possedeva qualità superiori rispetto a quanto emerso in classifica. Il talento va messo nelle condizioni giuste per esprimersi. Ci sono stati troppi cambiamenti in momenti delicati. La fiducia si ricostruisce con il tempo, con il lavoro costante e con la coerenza delle azioni. Torneremo a meritarla quando dimostreremo di aver appreso dai nostri errori e di saper edificare un progetto serio, solido e credibile. A chi ha scelto di provocare in sedi televisive (il riferimento è all’ex patron Ferrero, ndr), andrebbe ricordata una verità elementare: questa società è stata trascinata verso il collasso economico da chi oggi alza la voce”.

Foto: Instagram Manfredi