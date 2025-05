Manfredi (presidente Sampdoria): “I Playout sono un atto dovuto, dovremo dimostrare dignità”

22/05/2025 | 19:28:39

Il presidente della Sampdoria Matteo Manfredi ha parlato a Sky Sport della complicata annata vissuta dai blucerchiati: “I miei errori? Ho fatto un errore grandissimo: ho iniziato la stagione dicendo che non avrei mai cambiato allenatore, ma purtroppo non ho dato seguito alla mia convinzione e questo è stato l’errore principale. Quando poi ci sono tanti cambi è evidente che qualcosa non ha funzionato”. Sul caso Brescia: “I playout sono una questione di dignità, dovuti se verrà confermata la situazione del Brescia: certo, certificano una stagione fallimentare, dalla quale dobbiamo però ripartire, chi scenderà in campo dovrà dare tutto per sè stesso, la maglia e la professione che svolge. Se tutto sarà confermato, saremo parte lesa, e quindi la Samp deve giocare i playout, centrati sul campo, e dimostrare poi la propria dignità”.

Foto: Instagram Manfredi