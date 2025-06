Manfredi: “Orgogliosi della vittoria con la Salernitana. Il possibile rinvio non sposta niente”

16/06/2025 | 19:30:38

Il presidente della Sampdoria Manfredi ha parlato ai canali ufficiali blucherchiati dopo la vittoria contro la Salernitana: “Quella contro la Salernitana è stata una sfida importante, interpretata correttamente. Ne siamo orgogliosi, ma sappiamo che è stato solo il primo atto. Ora dobbiamo continuare a lavorare con l’intensità la concentrazione e l’unità che abbiamo dimostrato in quest’ultimo mese. Lo dobbiamo alle nostre famiglie, alla maglia e soprattutto ai nostri tifosi. Ieri abbiamo visto una squadra compatta, fatta prima di tutto di uomini: determinati, solidi, pronti ad aiutarsi. È da qui che si costruisce il futuro. Un grande merito va al mister Evani e al suo staff che in un mese complesso hanno saputo dare equilibrio, idee e identità. A Salerno ci presenteremo con umiltà, ma anche con la consapevolezza che possiamo fare ancora meglio. Niente paura, solo voglia di lottare. Il possibile rinvio? Non sposta nulla. Dobbiamo continuare a lavorare senza distrazioni. Giocheremo quando ci diranno di giocare e ci faremo trovare pronti.Il nostro pensiero va poi ad Alessio Cragno: a lui il nostro abbraccio più sincero e un grande in bocca al lupo”.

Foto: Instagram Manfredi