Manfredi: “La riqualificazione del Maradona si farà. Napoli merita uno stadio all’avanguardia”

04/08/2026 | 14:20:29

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi ha sottolineato l’importanza della candidatura del capoluogo campano a Euro2032 con il Maradona che avrà lavori per una riqualificazione: “Abbiamo lavorato per un anno confrontandoci con gli organismi nazionali e internazionali. Napoli non poteva mancare, perché è una capitale del calcio e non solo”.

Il sindaco ha poi spiegato che il dossier si basa sulla riqualificazione dello stadio Maradona e sulla valorizzazione dell’intera area di Fuorigrotta, evidenziando come il progetto disponga già della copertura finanziaria e delle necessarie autorizzazioni. “Lo stadio sarà realizzato anche senza Euro 2032. La riqualificazione dello stadio ci consentirà di ospitare finali di Champions League e altri grandi eventi. Lo stadio verrà realizzato comunque, anche senza gli Europei. Il progetto riprende alcuni aspetti già contenuti nella proposta preliminare presentata anni fa dal Napoli ed è pensato per valorizzare una grande società come il club azzurro. Lo stadio si farà”.

Foto: X personale