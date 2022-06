Mané: “Venire al Bayern è stata la decisione giusta, qui si lotta sempre per qualsiasi trofeo”

Sadio Mané, che ha vissuto quest’oggi la sua prima giornata da colpo dell’estate, complice l’atterraggio sul pianeta Bayern Monaco, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni alla Bild: “Mi sono convinto subito quando il mio procuratore mi ha parlato dell’interesse del Bayern. Questo è uno dei club più grandi al mondo e che lotta sempre per qualsiasi trofeo. Venire qui per me è stata la giusta decisione“.

Foto: Twitter Liverpool