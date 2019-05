Mané sul Real Madrid: “Fa piacere l’interesse, ma sono già in un grande club”

Una finale di Champions League da giocare contro il Tottenham, ma intorno a Sadio Mané non mancano le voci di mercato. L’attaccante del Liverpool ha però così risposto a chi gli chiedeva del Real Madrid: “E’ un piacere sapere che il Real sia interessato a me, però sono in forza ai reds. Sono già in un grande club”. Il classe ’92 senegalese ha parlato in occasione dell’Open-day riservato ai media in vista della finale di Madrid.

Foto: Twitter ufficiale Liverpool