Mané: “Klopp era triste della mia partenza, ma ho voluto il Bayern fortemente”

Sadio Mané, attaccante senegalese, che da poco si è trasferito dal Liverpool al Bayern Monaco, ha parlato a la Bild, analizzando le sue prime sensazioni dopo il trasferimento in Baviera.

Queste le sue parole: “Qualche settimana fa il mio agente mi ha informato che il Bayern aveva chiesto di me. Lo stesso giorno ho detto: voglio andare al Bayern. E anche se altri club erano interessati la decisione è stata presa da me. Ho sentito subito che mi volevano per davvero, sono rimasto affascinato dal modo in cui il Bayern vuole utilizzarmi. Il sistema di gioco è simile a quello del Liverpool, per cui mi ritengo adatto al Bayern. Klopp? Era triste che me ne andassi ma la decisione l’ho presa molto rapidamente”.

Foto: twitter Bayern