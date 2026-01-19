Mané: “Giusto tornare in campo e giocare. Alla fine siamo stati premiati”

19/01/2026 | 12:30:43

Sadio Mané, una delle stelle del Senegal, ha parlato a Sport Afrique, soffermandosi sui concitati minuti finali, con il Senegal che aveva abbandonato il campo per protestare.

Queste le sue parole: “Ci sono stati molti litigi durante la partita. Personalmente, penso che non ci fosse rigore, ma se l’arbitro lo ha assegnato, bisogna accettarlo: è il calcio. L’importante era continuare a giocare. Tutti volevano lasciare il campo, così ho chiesto consiglio a Claude Le Roy: è la persona giusta. Mi ha detto: ‘Bisogna restare e giocare’. Ho parlato anche con El Hadji Diouf, che mi ha dato lo stesso consiglio. Così ho richiamato tutti e ho detto: ‘Ragazzi, assumiamoci le nostre responsabilità, giochiamocela, che Diaz segni o meno’. Alla fine siamo stati premiati”.

Foto: Instagram Mané