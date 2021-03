Manè finisce sotto il bersaglio dei tifosi Reds: colpa di una foto con lo storico rivale di capitan Gerrard

Tutto il mondo è paese. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, anche in Inghiterra sarebbe sconsigliato pubblicare foto in compagnia di personaggi sgraditi alla tifoseria. In Italia lo avevano vissuto con il caso di Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma e finito sotto bersaglio da parte dei suoi stessi tifosi per una foto con il bomber della Lazio Ciro Immobile. In Inghilterra è toccato a Sadio Manè: il giocatore senegalese è finito infatti sotto le critiche dei tifosi Reds per una foto con El Hadji Diouf, storico rivale del capitano e bandiera Steven Gerrard. I due, durante i due anni passati insieme ad Anfield si sono spesso contrastati anche a brutto muso, con il senegalese che a fine carriera lo ha tacciato anche di razzismo. Non un rapporto idilliaco quindi, ed inevitabilmente il peso della bilancia dei tifosi pende dalla parte del capitano.

Foto: Twitter Liverpool