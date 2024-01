Mané come CR7: “In Arabia sono felice, ci guardano in tutto il mondo”

Sadio Mané, stella africana impegnata con il Senegal nella Coppa d’Africa, ha parlato a Sky Sports UK dal ritiro della sua nazionale, concordando con quanto espresso da Ronaldo sul campionato arabo: “La vostra visione è molto triste. Per voi se uno non gioca in Europa non importa, ma si può giocare a calcio anche fuori dall’Europa. La Saudi Pro League è un campionato molto buono, che tutti guardano nel mondo. Io sto facendo del mio meglio, mi sto godendo ogni singolo minuto. Pensate non sia felice perché non gioco in Europa, ma non è così”.

Foto: Instagram Mané