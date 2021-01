Mandzukic si presenta: “Felice di essere al Milan. Mi stavo preparando per questa sfida”

Mario Mandzukic dalla sala conferenze di Milanello si è presentato ai nuovi tifosi rossoneri: “Sono molto felice di essere qui in un grande club come il Milan, mi stavo preparando per questa opportunità. C’è una bellissima atmosfera qui a Milanello, con il gruppo, con il Mister. Hanno fatto un ottimo lavoro e sono primi in classifica. Voglio farmi trovare pronto e dare il meglio possibile. E’ una squadra giovane, ho visto il Milan nelle ultime gare, sono tutti molto combattivi e hanno un grande spirito di squadra”.

Foto: sito Milan