Mandzukic si presenta all’Al-Duhail: “Ho riflettuto molto su questa scelta. Sarri? Non parlo del passato”

Mario Mandzukic è pronto ad iniziare la sua nuova avventura in Qatar. Il croato, dopo quattro stagioni e mezzo alla Juventus, si è trasferito all’Al-Duhail e oggi si è presentato ai nuovi tifosi: “Ho avuto abbastanza tempo per riflettere su tutte le offerte che ho ricevuto e la mia professionalità a lungo termine in Europa mi ha fatto pensare seriamente alla ricerca di un altro posto in cui continuare a lavorare“.

Al-Duhail

“Vorrei ringraziare tutti all’Al-Duhail Club perché finora ho trascorso giorni meravigliosi e ho ricevuto l’aiuto di tutti dentro e fuori dal campo. Mi sono sentito a casa e sicuramente mi sento a mio agio, e questo è molto buono per me. Benatia? È un giocatore meraviglioso e una persona meravigliosa: la sua presenza qui è utile per me”.

Obiettivi

“Sto lavorando duramente per deliziare i fan del club e ottenere titoli, e ora sono in un club che ha vinto molti trofei, e finora questo principio non è cambiato e non sarà facile. Riusciremo a vincere titoli”.

Juventus

“Non giocare è stato qualcosa di nuovo per me, ma sono stato un guerriero per tutta la mia carriera. Lavoro duro per tenermi in forma. Ovviamente ho bisogno di conoscere i miei compagni, ma mi sento bene, sto lavorando duro”.

Sarri e Ronaldo

“Non mi piace parlare del passato. Guardo avanti. Tutto quello che volevo dire l’ho messo sui social, non voglio ripetermi. Ronaldo? Lo conoscono tutti, è un top payer, giocatore incredibile. Lavora tanto su se stesso. Mi è piaciuto davvero giocare con lui. Ci capivamo perfettamente”.

Foto: Al-Duhail-Twitter