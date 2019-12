Mandzukic, lo Stadium non ti ha dimenticato: cori e applausi per il croato durante Juve-Udinese

Un oggetto misterioso per Maurizio Sarri, un giocatore indimenticabile per i tifosi della Juventus. Mario Mandzukic non è mai rientrato nei piani tecnici dell’ex Chelsea: convocato nelle prime tre partite stagionali, il croato poi è sparito dai radar, senza mai essere coinvolto. Escluso anche dalla lista Champions, l’attaccante potrebbe lasciare il club a gennaio, ma rimarrà nel cuore dei bianconeri. Un’ulteriore testimonianza dell’affetto del popolo juventino verso il giocatore si è avuto ieri durante Juventus-Udinese. Dalle tribune più volte sono stati intonati cori a favore di Super Mario: tanti applausi per addolcire gli ultimi tre mesi da incubo vissuti dal croato.

https://twitter.com/ItsNicla/status/1206268857821941760

Foto: Twitter Juventus