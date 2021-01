Mandzukic, le valutazioni erano semplicemente un…contratto: grande colpo per il Milan, visite pronte

Mario Mandzukic e il Milan: eccolo! Le notizie vanno difese, anche e soprattutto quando ci sono quelli che, senza sapere, salgono sul ponte e sentenziano. “Mandzukic al Milan non si fa”, abbiamo ascoltato anche questo da autorevolissimi addetti ai lavori che dovrebbero essere sempre molto attenti alle questioni che seguono, dovrebbero seguire, ogni giorno, minuto per minuto e secondo per secondo. Sportitalia ha dato, in assoluta anteprima, con Gianluigi Longari la notizia di Mario Mandzukic al Milan, difendendola con forza: era il 13 gennaio, ore 23,18. Poi si sono accodati tutti ma ci spiace per chi ha preso le distanze bollandola come una boutade. Beh, boutade: ora andrebbe utilizzato un altro termine. Sono partiti i cori della serie: il Milan sta valutando, i problemi con Ibrahimovic, le condizioni fisiche, gli intoppi di spogliatoio. Adesso, addirittura, il Milan avrebbe accelerato per il Covid di Calhanoglu. Balle. Il Milan aveva deciso di prenderlo, all’interno di una campagna invernale che comprende Meité e comprenderà il difensore centrale Tomori. Le valutazioni erano soltanto… il tempo che doveva trascorrere per firmare il contratto, quel minimo sindacale che nelle prossime ore porterà Mandzukic a Milano, le riflessioni sono… certezze. Contratto per sei mesi e la promessa di un rinnovo automatico in caso di qualificazione Champions. Adesso non sappiamo come spiegherà chi aveva detto che Mandzukic “mai” sarebbe arrivato al Milan, a noi piace pensare che Mandzukic sarà rossonero e si tratta di un grande colpo. Nelle prossime ore il suo arrivo a Milano, domani le visite. Il resto lo vedremo presto, partendo da Milik e non solo…

Foto: Twitter Juve