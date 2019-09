Mandzukic, l’Al Rayyan annuncia: “Stop alla trattativa per il croato”

La Juventus si appresta a tenere in rosa Mario Mandzukic almeno fino a gennaio. Nelle ultime ore, infatti, è arrivato lo stop ufficiale alle trattative con l’Al Rayyan, che più di tutti si è fatto avanti per l’attaccante croato. Ma era già chiaro da giorni che non ci sarebbero stati margini per completare l’operazione, considerando anche il fatto che il mercato in Qatar chiuderà domani (30 settembre). Il club qatariota attraverso il proprio account Twitter ha ufficializzato di aver interrotto ufficialmente i negoziati: “Al Rayyan annuncia la sospensione delle trattativa con il giocatore croato Mario Manzukic”, si legge nella nota.

يعلن نادي الريان عن توقف المفاوضات مع اللاعب الكرواتي ماريو مانزوكيتش الذي كان مرشحا للانضمام للرهيب في فترة الانتقالات الصيفية الحالية — AlRayyanSC (@AlrayyanSC) September 28, 2019

Foto: Twitter ufficiale Juventus