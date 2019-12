Mandzukic è in Qatar: vicina la firma con l’Al-Duhail

Mario Mandzukic ha scelto il Qatar, una traiettoria che si era fatta sempre più concreta negli ultimi giorni. Su Twitter c’è un video che immortala l’attaccante croato nella sede dell’Al-Duhail, la stessa squadra di Benatia, in compagnia di un dirigente. L’addio alla Juve era già stato annunciato già alla fine della scorsa sessione estiva di mercato, dopo il naufragio di alcune trattative anche in Inghilterra e la rottura con il club bianconero. Dopo le visite arriverà l’annuncio. La Juve avrà l’indennizzo che aveva chiesto per liberarlo dai 4 ai 6 milioni.

Foto: J Talal Twitter