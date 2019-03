Mandzukic consola Pjaca: “Sono sempre con te, buona fortuna per il recupero”

La notizia dell’infortunio al ginocchio di Marko Pjaca non ha lasciato indifferente il connazionale Mario Mandzukic. Il croato ha voluto mandare un messaggio di vicinanza al suo ex compagno ai tempi della Juventus tramite il suo profilo Instagram: “Tu sai quanta pazienza e quanto lavoro ci vuole per tornare dopo un brutto infortunio. Tu sai già che dentro di te hai questa forza. Buona fortuna per l’operazione e per il recupero. Io sono sempre con te”.

Foto: Instagram Mandzukic

https://www.instagram.com/p/Buym1EVluO0/