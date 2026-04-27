Mendy (prima doppietta in A), fa volare il Cagliari. Atalanta battuta 3-2

27/04/2026 | 20:31:39

E’ la serata da impazzire del giovane Paul Mendy. Primo gol e subito dopo doppietta in carriera per il classe 2007 che fa volare il Cagliari e di fatto salva i sardi.

Partenza super dei padroni di casa, già avanti dopo 13 secondi grazie al primo gol in Serie A del classe 2007 Paul Mendy, bravissimo a svettare di testa. All’8′ arriva addirittura il 2-0, doppietta del talento Mendy, che ribadisce in porta un pallone rimasto in area a seguito di una respinta di Carnesecchi.

Cagliari che sfiora più volte il 3-0, e la legge del calcio punisce i sardi. In pochi minuti, con una doppietta, Gianluca Scamacca pareggia la gara: al 41′ il centravanti riceve in area da De Ketelaere e lascia andare un destro a giro al bacio da posizione defilata che si infila sul palo lontano della porta difesa, passano poco meno di 5 minuti e Bellanova innesca Scalvini, che crossa con precisione al centro dove Scamacca calcia di prima intenzione per il gol del 2-2.

Cagliari amareggiato, ma che non si scompone. Al 47′, Borrelli riporta avanti la compagine isolana, segnando il 3-2.

L’Atalanta prova in tutti i modi a evitare la sconfitta, ma alla fine fa festa il Cagliari.

Finisce 3-2 il Cagliari blinda la salvezza, salendo a 36 punti. L’Atalanta resta a 54 punti.

Foto: X Cagliari