Mandragora: “Teniamo alla Conference League. A Cremona ci giochiamo tanto”

12/03/2026 | 23:43:41

Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Sky dopo la vittoria sul Rekow.

Queste le sue parole: “Gol di Ndour? Ho cercato di recuperare la seconda palla ma il merito è suo”.

Il momento è un po’ di tutti, ci voleva questa vittoria. “Sì, è importante. L’unica cosa è che spesso quando vinciamo non riusciamo poi a proseguire. Conta l’atteggiamento e fare una grande prestazione. Dobbiamo stare sul pezzo”.

La Conference vi lega alla storia della società in un anno molto difficile. “Sono d’accordo. Avevo detto che alla Conference ci teniamo, deve essere qualcosa di importante. Siamo dentro e perché no, gli anni scorsi ci ha dato fiducia, sapete bene che per me è un qualcosa a cui sono legato e vorrei regalare a Firenze”.

Vi siete guardati negli occhi negli spogliatoi? Che Fiorentina dobbiamo aspettarci a Firenze? “Ci dobbiamo aspettare una fiorentina affamata per fare prestazione e risultato, senza proclami. Saranno partite importante. Siamo in difficoltà, dobbiamo fare punti. Abbiamo bisogno di quello”.

Foto: sito Fiorentina