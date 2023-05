Mandragora: “Stiamo bene, ci tenevamo a regalare l’ultima vittoria in casa ai tifosi. Ora vogliamo la coppa”

Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Roma.

Queste le sue parole: “Volevamo regalare al pubblico una vittoria ed è bello finire in casa così. Ora abbiamo il Sassuolo e poi ci prepareremo per la finale di Conference League. Dovevamo invertire il trend, nel primo tempo siamo stati in svantaggio, poi siamo riusciti a ribaltarla. Siamo molto contenti di questa vittoria. Stiamo bene insieme, siamo una famiglia e penso si veda in campo. Se c’è da aiutare un compagno ci siamo. I risultati sono arrivati un po dopo e ora vogliamo finire alla grande. I tifosi sognano la coppa? Anche noi e vogliamo vincerla”.

Foto: Instagram personale