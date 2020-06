Mandragora: “Spero di tornare al più presto. Futuro? Udinese e Juve troveranno un accordo”

Rolando Mandragora, centrocampista dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il brutto infortunio al ginocchio: “Il recupero è iniziato con la riabilitazione. Io ginocchio lo sento bene e spero di tornare al più presto in campo anche se non voglio darmi tempi precisi. Futuro? In questo momento non ci sto pensando, sono sicuro che Udinese e Juve troveranno un accordo. Adesso penso al ginocchio, per il futuro vedremo”, ha chiuso Mandragora.

Foto: Twitter ufficiale Udinese