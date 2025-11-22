Mandragora risponde a Kostic: Fiorentina-Juventus 1-1

22/11/2025 | 20:05:07

Finisce 1-1 al Franchi l’attesa sfida tra Fiorentina e Juventus. I bianconeri sono andati avanti nei primi 45′ a Firenze dopo una gara tosta. Al 14′ una grande azione di Vlahovic che fa secco Marì con un colpo di tacco e viene steso in area con una doppia trattenuta. L’arbitro indica il dischetto, ma dopo revisione al VAR viene tolto il rigore. Al 25′ la Fiorentina è andata vicina al vantaggio in contropiede con un gran tiro di Kean, finito sulla traversa. Al 50′ la sblocca Kostic con un grande tiro da fuori. A inizio ripresa ci ha pensato Mandragora a ristabilire il punteggio sulla parità con un gran gol da fuori. I viola si abbassano nel finale quando calano le energie, ma reggono il pareggio.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri (82′ Viti); Dodo (46′ Fortini), Mandragora, Fagioli, Sohm (60′ Ndour), Parisi (69′ Kouadio); Piccoli (60′ Gudmundsson), Kean. All.: Vanoli.

JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso (76′ Conceicao), McKennie, Locatelli, Thuram (66′ Miretti), Kostic (66′ Cabal); Vlahovic (88′ David), Yildiz (88′ Openda). All.: Spalletti.

foto x fiorentina