Mandragora: “Pensiamo a salvarci prima possibile. La mancanza di vittorie era diventata un peso”

17/03/2026 | 00:00:37

A DAZN ha parlato Rolando Mandragora dopo la vittoria della Fiorentina contro la Cremonese: “Abbiamo cambiato l’atteggiamento, poi siamo venuti fuori con la qualità. Il nostro attaccante è stato bravo a capitalizzare quello che abbiamo creato. La classifica? Ci sono 9 partite, guardarla in questo momento ci dà poco. Dobbiamo pensare ad avere sempre questo atteggiamento e salvarci il prima possibile. L’annata è questa qui ma evidentemente ce lo siamo meritati, dobbiamo uscirne. Le difficoltà quest’anno sono state nel trovare la prima vittoria perché era diventato un peso. Poi dopo la prima ne abbiamo fatta qualcun’altra. Non è l’annata che rispecchia la Fiorentina ma ci sono state diverse partite che ci hanno fatto stare male. Ma posso assicurare che non abbiamo mai abbassato il livello di concentrazione in allenamento”.

Foto: Instagram Fiorentina