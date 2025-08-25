Mandragora: “Pareggio amaro contro il Cagliari, dobbiamo rimboccarci le maniche”

25/08/2025 | 15:10:35

Rolando Mandragora ha commentato su Instagram il pareggio della Fiorentina contro il Cagliari, il pensiero del centrocampista autore del momentaneo vantaggio dei viola: “Un pareggio amaro per il modo in cui è arrivato… Rimbocchiamoci le maniche e lavoriamo consapevoli e affamati!” Il tecnico viola Stefano Pioli ha speso parole importanti nei confronti dello stesso Mandragora: “E’ un giocatore importante, non ha fatto la preparazione con continuità e ci darà una mano. Lui è un giocatore intelligente e con personalità e per noi è importante. Sono contento stia tornando quasi al meglio. Ho pensato anche alla lista con le sostituzioni oggi e Mandragora è una pedina da rimettere al centro del nostro progetto”.

Foto: Instagram Fiorentina