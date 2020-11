Mandragora: “La Juve ha creduto in me, dovrò fare bene a Udine per riconquistare quella maglia”

Il giovane centrocampista napoletano dell’Udinese, in prestito dalla Juventus, Rolando Mandragora, ha parlato ai microfoni di Sky:

“In un periodo buio, quello dell’infortunio, la Juve ha creduto in me e questo è motivo di grande orgoglio. Farò di tutto per guadagnarmi quella maglia, è un sogno e un obiettivo e tutto passa dalle prestazioni con l’Udinese. Costruendo in campo posso arrivare in bianconero, a giocare con giocatori molto forti. Sarebbe un privilegio poter essere allenato da un grande ex giocatore come Pirlo”

Foto: Twitter Ufficiale Udinese