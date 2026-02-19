Mandragora: “La Conference è un obiettivo. Adesso sappiamo soffrire”

19/02/2026 | 23:35:12

Rolando Mandragora ha parlato a Sky Sport: “La fascia tolta a Ranieri? Questo tipo di scelte vanno rispettate, non le devo commentare. Sono felice per Luca, si merita questa serata, la fascia da capitano e il gol. Per me è un amico caro, lo conosco da quattro anni. Le scelte però sono del mister e noi andiamo avanti di comune accordo. Adesso siamo una squadra che sa soffrire. Prima alla difficoltà iniziale ci scioglievamo, adesso resistiamo. Questo scatto mentale l’abbiamo fatta. Ora è il momento di non mollare perché la situazione in campionato è ancora brutta. Ora stiamo meglio fisicamente, merito al mister e allo staff. Dobbiamo però fare risultato con continuità. La Conference è un obiettivo? Se lo chiedi a me personalmente ti dico di sì. La Conference è da portare avanti, non deve essere un intralcio ma un impegno che ci dà entusiasmo” le parole dopo la vittoria sul Jagiellonia.

Foto: Instagram Fiorentina