Mandragora illude la Fiorentina. Il Como sbanca in rimonta con Kempf e Addai al 94’

21/09/2025 | 20:13:01

A vincere il match questa sera al Franchi è stato il Como. La squadra di Fabregas, dopo essersi trovata sotto a inizio gara, ha recuperato lo svantaggio nei primi 15′ del secondo tempo, agguantando la vittoria in extremis al 90+4′.

La Fiorentina aveva iniziato bene il primo tempo, trovando la rete dopo soli 5 minuti con un tiro da fuori area di Mandragora, terminato nell’angolo basso della porta. Dopo il gol dei viola, Vojvoda è stato ammonito per aver colpito Dodò al volto. Per il resto del primo tempo, il controllo del gioco è passato nelle mani del Como, al quale nei minuti finali è stato prima annullato un rigore grazie al VAR e, al 45+8, un gol di Diego Carlos per fuorigioco.

Nel secondo tempo il Como ha continuato a gestire il gioco e ha trovato il pareggio al 65′ con un colpo di testa di Kempf su punizione battuta da Nico Paz. I biancoblù, sempre più in fiducia, hanno poi completato la rimonta al 90+4′ con un gol di Addai, su assist ancora di Nico Paz.

FOTO: Instagram Serie A