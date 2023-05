Mandragora: “Il Torino è stato feroce. Sono contento dell’accoglienza dei miei ex tifosi”

Rolando Mandragora nelle interviste post Torino–Fiorentina ha parlato dell’accoglienza dei suoi ex tifosi e della partita: “Un momento particolare ed emozionante, mi ha fatto piacere, significa che ho lasciato un bel ricordo come calciatore e uomo. A quest’ultimo aspetto tengo tanto. Il Torino è stato feroce, sapevamo di dover rimanere in partita e vincere duelli individuali nella prima frazione per poi imporre il gioco nella ripresa. Siamo contenti a metà, volevamo vincere e non ci siamo riusciti ma portiamo a casa la prestazione e un punto importante”.

foto: Instagram Mandragora