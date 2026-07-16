Mandragora: “I giovani ci stanno dando una mano. Grosso ha portato entusiasmo”

16/07/2026 | 21:00:28

Rolando Mandragora ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina dal ritiro viola: “Il lavoro sta procedendo bene, stiamo lavorando molto come è normale in questo periodo e stiamo assimilando i concetti del mister. Le richieste sono molte e per ora generiche, con uno staff tecnico nuovo c’è entusiasmo e si percepisce, speriamo sia di buon auspicio. I giovani? Ci danno una mano ad andare forte e speriamo che mettano esperienza nel loro bagaglio. C’è sana competizione nelle partitelle ed è giusto che sia così. Calci da fuori sempre una tua caratteristica? E’ una dote balistica e spero di non perderla, ci tengo molto a farla e a calciare in porta”.

Foto: Instagram Fiorentina