Mandragora-Gudmundsson-Kean, la Fiorentina ribalta l’andata e vola ai quarti (3-1). Ora il Celje

La Fiorentina ribalta tutto al Franchi! I viola vincono 3-1 contro il Panathinaikos e volano ai quarti di finale di Conference League. I viola la sbloccano dopo 12′ con Rolando Mandragora che non lascia scampo a Dragowski con un bolide dal limite dell’area. Il raddoppio arriva al 24′ e porta la firma di Albert Gudmundsson: recupero alto sul campo da parte di Ranieri e ne approfitta l’islandese, che punta la porta e batte Dragowski con un tiro di mancino che diventa imparabile causa deviazione di un difensore. Nella ripresa il Panathinaikos alza il proprio baricentro, anche con l’ingresso in campo di Ioannidis, Ma nel momento di maggiore spinta dei greci, la Fiorentina trova il gol del 3-0 con Moise Kean che, servito da Gosens, aggira il difensore e con freddezza batte Dragowski. Sembrava tutto finito al Franchi, ma il Panathinaikos rientra in partita per l’ingenuità di Fagioli che stende Ounahi in area di rigore. Dal dischetto si presenta Ioannidis che spiazza De Gea con una trasformazione impeccabile che si insacca sotto la traversa. Nel finale di gara gli ospiti rimangono in dieci uomini per l’espulsione di Mladenovic. Termina così, la Fiorentina vola ai quarti contro il Celje.

Foto: Instagram Fiorentina